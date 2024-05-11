Yli-Hemminki Juho Jaakonpoika
Место рожденияNurmo
Дата рождения18.03.1761
Дата смерти20.11.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1761
Nurmo
Работа или профессия
Неизвестно
Isäntä 1803-1830
Бракосочетание
10.07.1781
Nurmo
Рождение ребёнка
08.04.1793
Сын: Ojala Ent. Yli-Hemminki Juho Juhonpoika «Johannes»
Мать ребёнка: Yli-Hemminki (Rinta-Kalistaja) Sofia Antintytär
Nurmo
Смерть
20.11.1827
Nurmo