Yli-Hemminki Juho Jaakonpoika 18.03.1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Yli-Hemminki Juho Jaakonpoika

Место рождения

Nurmo

Дата рождения

18.03.1761

Дата смерти

20.11.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1761

Отец: Yli-Hemminki Jaakko

Мать: Yli-Hemminki (Hippi) Anna (Aune)

Nurmo
Работа или профессия
Неизвестно
Isäntä 1803-1830
Бракосочетание
10.07.1781

Жена: Yli-Hemminki (Rinta-Kalistaja) Sofia Antintytär

Nurmo
Рождение ребёнка
08.04.1793

Сын: Ojala Ent. Yli-Hemminki Juho Juhonpoika «Johannes»

Мать ребёнка: Yli-Hemminki (Rinta-Kalistaja) Sofia Antintytär

Nurmo
Смерть
20.11.1827
Nurmo

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