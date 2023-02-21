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Макаров Иван Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1954

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Макаров Никонор Антонович

Мать: Макарова Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Макаров Николай Иванович

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Около 18.12.1911

Сын: Макаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна

шуя, Ивановская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
05.12.1918

Дочь: Воробьёва Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1922

Сын: Макаров Павел Иванович

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Неизвестно

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лосева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Кланя Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1954
Ковров, город Ковров, Владимирская область
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