Макаров Иван Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Макаров Никонор Антонович
Мать: Макарова Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.12.1904
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Около 18.12.1911
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна
шуя, Ивановская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
05.12.1918
Дочь: Воробьёва Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лосева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Кланя Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1954
Ковров, город Ковров, Владимирская область