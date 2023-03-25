Федяков Трофим Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: Федякова Зинаида Трофимова
Мать ребёнка: Федякова Фекла Петрова?
ГАСО ф6 о17 9-10 октября 1910 г Деревни Мошкиной крестьянин Трофим Симеонов Федяков и законная его жена Фекла (Петрова?) лист поврежден, отчество сложночитаемо, оба православные Восприемники: той же ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федякова Фекла Петрова?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно