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Федяков Трофим Симеонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: Федякова Зинаида Трофимова

Мать ребёнка: Федякова Фекла Петрова?

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 9-10 октября 1910 г Деревни Мошкиной крестьянин Трофим Симеонов Федяков и законная его жена Фекла (Петрова?) лист поврежден, отчество сложночитаемо, оба православные Восприемники: той же ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федякова Фекла Петрова?

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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