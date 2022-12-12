Гусева (Козлова) Нионила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Козлова) Нионила Алексеевна

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

21.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Козлов Алексей

Мать: не указана

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Беляшова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Гусев Егор

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гусев Иван Егорович

Отец ребёнка: Гусев Егор

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1926

Дочь: Паутова Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Гусев Егор

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Записана с отчеством Георгиевна, была допущена ошибка при регистрации в младенчестве.
Рождение ребёнка
?.11.1928

Дочь: Лузина Зоя Егоровна

Отец ребёнка: Гусев Егор

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Егор

Смерть
21.06.1967
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