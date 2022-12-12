Гусева (Козлова) Нионила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти21.06.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Козлов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Беляшова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Гусев Егор
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гусев Иван Егорович
Отец ребёнка: Гусев Егор
Рождение ребёнка
16.01.1926
Дочь: Паутова Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Гусев Егор
Записана с отчеством Георгиевна, была допущена ошибка при регистрации в младенчестве.
Рождение ребёнка
?.11.1928
Дочь: Лузина Зоя Егоровна
Отец ребёнка: Гусев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Егор
Смерть
21.06.1967