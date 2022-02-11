Шаликова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаликова Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.1984

Дата смерти

11.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаликов Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Шаликов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаликов Сергей

Смерть
11.02.2022
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