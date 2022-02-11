Шаликова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.1984
Дата смерти11.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаликов Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Шаликов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаликов Сергей
Смерть
11.02.2022