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Невмержицкий Якуб Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Невмержицкий Иван

Мать: Невмержицкая Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмержицкий Петр Якубович

Мать ребёнка: Невмержицкая Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмержицкий Николай Якубович

Мать ребёнка: Невмержицкая Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Якубовна

Мать ребёнка: Невмержицкая Ева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невмержицкая Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмержицкий Мартин Якубович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Якубовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Невмержицкий Александр Якубович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Невмержицкая Надежда Якубовна

Мать ребёнка: Невмержицкая Ева

Смерть
Неизвестно

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