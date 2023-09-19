Невмержицкий Якуб Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмержицкий Петр Якубович
Мать ребёнка: Невмержицкая Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмержицкий Николай Якубович
Мать ребёнка: Невмержицкая Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Якубовна
Мать ребёнка: Невмержицкая Ева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Невмержицкая Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмержицкий Мартин Якубович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Якубовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Невмержицкий Александр Якубович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Невмержицкая Надежда Якубовна
Мать ребёнка: Невмержицкая Ева
Смерть
Неизвестно