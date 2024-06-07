Вахрушева Ирина Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Крюково, Россия
Рождение ребёнка
1675
Сын: Вахрушев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Вахрушев Емельян Савинович
Рождение ребёнка
1698
Сын: Вахрушев Антоний Емельянович
Отец ребёнка: Вахрушев Емельян Савинович
Смерть
Неизвестно