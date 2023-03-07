(Юркова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юркова) Мария

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Место рождения

Зибаровка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.07.1904

Дата смерти

20.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Зибаровка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
20.01.1989
Москва, город федерального значения Москва
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