Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Юркова) Мария
(Юркова) Мария
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Зибаровка
, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Дата рождения
30.07.1904
Дата смерти
20.01.1989
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Зибаровка
, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
20.01.1989
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия