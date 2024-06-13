Шабуров Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1951
Отец: Шабуров Анатолий Николаевич
Мать: Шабурова Елена
Рождение ребёнка
02.12.1975
Сын: Шабуров Олег Владимирович
Мать ребёнка: Шабурова (Ковалёва) Вера Александровна
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.01.1983
Сын: Шабуров Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шабурова (Ковалёва) Вера Александровна
Састобе, Тюлькубасский район, Туркестанская область