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Шабуров Владимир Анатольевич

Место рождения

Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

31.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1951

Отец: Шабуров Анатолий Николаевич

Мать: Шабурова Елена

Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1975

Сын: Шабуров Олег Владимирович

Мать ребёнка: Шабурова (Ковалёва) Вера Александровна

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.01.1983

Сын: Шабуров Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шабурова (Ковалёва) Вера Александровна

Састобе, Тюлькубасский район, Туркестанская область

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