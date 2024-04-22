Полховский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полховская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Полховская (Сачковская) Ганзя (Анна) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Полховская) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Полховская (Сачковская) Ганзя (Анна) Ивановна
Смерть
Неизвестно