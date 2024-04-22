Полховский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полховский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полховская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Полховская (Сачковская) Ганзя (Анна) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полховская (Сачковская) Ганзя (Анна) Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Полховская) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Полховская (Сачковская) Ганзя (Анна) Ивановна

Смерть
Неизвестно

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