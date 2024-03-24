Ширугин Сергей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиругин Сергей Кузьмич

Ширугин Сергей Кузьмич

Место рождения

д. Храпки, Владимирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширугин Кузьма Сергеевич

Мать: Ширугина Анастасия Александровна

д. Храпки, Владимирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close