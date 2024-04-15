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(Бурденко) Мария Марковна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.09.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

Между 1823 и 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1863 ст.

Отец: Бурда Марк Николаевич

Мать: Бурда Неонила Николаевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1R-Q?i=601&cc=3511744
Крещение
08.09.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
05.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Степановна Бурденко
Восприемник
23.08.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Степанович Или Маркович Бурденко
Смерть
Неизвестно
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