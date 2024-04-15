(Бурденко) Мария Марковна
Место рождения
Дата рождения08.09.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1863 ст.
Отец: Бурда Марк Николаевич
Мать: Бурда Неонила Николаевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1R-Q?i=601&cc=3511744
Крещение
08.09.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
05.10.1883 ст.
Харитина Степановна Бурденко
Восприемник
23.08.1889 ст.
Петр Степанович Или Маркович Бурденко
Смерть
Неизвестно