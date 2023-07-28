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Феоктистов Ефрем Иванович

Место рождения

Смолино, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смолино, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феоктистов Виктор

Мать ребёнка: Фектистова Домна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фектистова Домна Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.1918

Сын: Феоктистов Николай

Мать ребёнка: Фектистова Домна Михайловна

Новолуговое, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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