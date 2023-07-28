Феоктистов Ефрем Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феоктистов Виктор
Мать ребёнка: Фектистова Домна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1918
Сын: Феоктистов Николай
Мать ребёнка: Фектистова Домна Михайловна
Новолуговое, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно