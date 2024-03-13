Матрена Азарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Азарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Афонасий Игнатович

Отец ребёнка: Игнат Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Илья Игнатович

Отец ребёнка: Игнат Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнат Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстафий Игнатович

Отец ребёнка: Игнат Васильевич

Смерть
Неизвестно
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