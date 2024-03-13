Матрена Азарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Афонасий Игнатович
Отец ребёнка: Игнат Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Илья Игнатович
Отец ребёнка: Игнат Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнат Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстафий Игнатович
Отец ребёнка: Игнат Васильевич
Смерть
Неизвестно