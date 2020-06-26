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Бугрин Геннадий Николаевич

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

21.08.1959

Дата смерти

26.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

1959 г.р.
1962 г.р.
1969 г.р.
1955 г.р.

Дети

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1959

Отец: Бугрин Николай Дмитриевич

Мать: Бугрина (Игнатенко) Ольга Никодимовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугрина (Баранова) Татьяна Юрьевна

На 2024 год живет в Америке г.Нью Йорк.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карачевская Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугрина-Панкратова (Копылова) Ирина Львовна

Бракосочетание
10.06.1977

Жена: Филипенко (Иванова) Карина Юрьевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Брак расторгнут 21 .10.1980г.
Рождение ребёнка
12.01.1978

Сын: Бугрин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Филипенко (Иванова) Карина Юрьевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.10.1981

Дочь: Зыкова (Бугрина) Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Карачевская Ольга Васильевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Проживает в г.Москва.
Рождение ребёнка
14.10.1986

Сын: Бугрин Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Бугрина (Баранова) Татьяна Юрьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
с 2023 года проживает в ОАЭ г.Дубай.
Рождение ребёнка
27.06.1990

Сын: Бугрин Вадим Геннадьевич

Мать ребёнка: Бугрина (Баранова) Татьяна Юрьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Проживает в г.Лобня Московская обл.
Бракосочетание
27.08.2008

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.2009

Дочь: Бугрина Виктория Геннадьевна

Мать ребёнка: Бугрина-Панкратова (Копылова) Ирина Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.04.2012

Сын: Бугрин Максим Геннадьевич

Мать ребёнка: Бугрина-Панкратова (Копылова) Ирина Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.06.2020
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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