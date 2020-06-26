Бугрин Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1959
Дата смерти26.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1959
Бракосочетание
Неизвестно
На 2024 год живет в Америке г.Нью Йорк.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.06.1977
Брак расторгнут 21 .10.1980г.
Рождение ребёнка
12.01.1978
Сын: Бугрин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Филипенко (Иванова) Карина Юрьевна
Рождение ребёнка
10.10.1981
Дочь: Зыкова (Бугрина) Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Карачевская Ольга Васильевна
Проживает в г.Москва.
Рождение ребёнка
14.10.1986
Сын: Бугрин Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Бугрина (Баранова) Татьяна Юрьевна
с 2023 года проживает в ОАЭ г.Дубай.
Рождение ребёнка
27.06.1990
Мать ребёнка: Бугрина (Баранова) Татьяна Юрьевна
Проживает в г.Лобня Московская обл.
Бракосочетание
27.08.2008
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.03.2009
Дочь: Бугрина Виктория Геннадьевна
Мать ребёнка: Бугрина-Панкратова (Копылова) Ирина Львовна
Рождение ребёнка
12.04.2012
Сын: Бугрин Максим Геннадьевич
Мать ребёнка: Бугрина-Панкратова (Копылова) Ирина Львовна
Смерть
26.06.2020