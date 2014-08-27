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Шорохова Милана Сергеевна
Шорохова Милана Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.2014
Пол
Женский
Отец
Шорохов Сергей Владимирович
1979 г.р.
Мать
Шорохова Любовь Борисовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2014
Отец:
Шорохов Сергей Владимирович
Мать:
Шорохова Любовь Борисовна
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