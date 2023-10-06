Леонова Инна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Инна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1939

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939

Отец: Леонов Иван

Мать: Вавренюк Лариса Федоровна

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