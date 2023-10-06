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Леонова Инна Ивановна
Леонова Инна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.1939
Пол
Женский
Отец
Леонов Иван
Мать
Вавренюк Лариса Федоровна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1939
Отец:
Леонов Иван
Мать:
Вавренюк Лариса Федоровна
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