Юдина (Треснякова) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Треснякова) Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.?

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.?

Отец: Тресняков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1985

Сын: Дружинин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Дружинин Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Юдин Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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