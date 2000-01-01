Юдина (Треснякова) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.?
Отец: Тресняков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1985
Сын: Дружинин Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Дружинин Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Юдин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан