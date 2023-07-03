Моргун Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргун Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

23.02.1944

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Моргун Кузьма Федосеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моргун Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моргун Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Моргун Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргун Мария Егоровна

Смерть
23.02.1944
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