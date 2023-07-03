Моргун Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти23.02.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Моргун Кузьма Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моргун Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моргун Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моргун Мария Егоровна
Смерть
23.02.1944