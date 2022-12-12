Бенделиков Или Бенделюк Федор Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Стариковская волость. В Кислянка приблизительно с 1907 г.
Бракосочетание
13.06.1907
Крутоярский, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Числится без вести пропавшим.