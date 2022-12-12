Бенделиков Или Бенделюк Федор Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБенделиков Или Бенделюк Федор Корнеевич

Бенделиков Или Бенделюк Федор Корнеевич

avatar

Место рождения

Кислянка, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кислянка, Целинный муниципальный район, Курганская область
Родился в Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Стариковская волость. В Кислянка приблизительно с 1907 г.
Бракосочетание
13.06.1907

Жена: Бенделикова Ксения Артемовна

Крутоярский, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Числится без вести пропавшим.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close