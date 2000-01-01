Карташанова (Пучкина) Стефания Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташанова (Пучкина) Стефания Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Пучкин Савелий

Мать: Стефания

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташанов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карташанов Михаил Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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