Богданова (Кутузова) Валентина Петровна
Место рожденияСвердловск
Дата рождения27.02.1927
Дата смерти19.05.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927
Свердловск
Рождение ребёнка
04.05.1952
Сын: Богданов Александр Викторович
Отец ребёнка: Богданов Виктор Георгиевич
Свердловск
Рождение ребёнка
14.10.1960
Дочь: Тимкина Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Богданов Виктор Георгиевич
Свердловск
Смерть
19.05.1996