Богданова (Кутузова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Кутузова) Валентина Петровна

Место рождения

Свердловск

Дата рождения

27.02.1927

Дата смерти

19.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927

Отец: Кутузов Петр Сергеевич

Мать: Кутузова Евдокия Николаевна

Свердловск
Рождение ребёнка
04.05.1952

Сын: Богданов Александр Викторович

Отец ребёнка: Богданов Виктор Георгиевич

Свердловск
Рождение ребёнка
14.10.1960

Дочь: Тимкина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Богданов Виктор Георгиевич

Свердловск
Смерть
19.05.1996
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