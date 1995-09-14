(Лапшина) Ольга Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лапшина) Ольга Олеговна

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Место рождения

Березовка

Дата рождения

14.09.1995

Дата смерти

01.12.2015

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1995

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Березовка
Смерть
01.12.2015
Магнитогорск
Причина смерти: Несчастный случай, разбилась на горных лыжах
Похороны
Неизвестно
Богородск
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