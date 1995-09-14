(Лапшина) Ольга Олеговна
Место рожденияБерезовка
Дата рождения14.09.1995
Дата смерти01.12.2015
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1995
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Березовка
Смерть
01.12.2015
Магнитогорск
Причина смерти: Несчастный случай, разбилась на горных лыжах
Похороны
Неизвестно
Богородск