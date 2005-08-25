Максимов Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1918
Дата смерти25.08.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
По факту родился: село Липлейка Беднодемьянский уезд. Уездный город - Спасск. В 1925 году город Спасск был переименован в Беднодемьяновск, а уезд - в Беднодемьяновский. Район образован 16 июля 1928 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2005
Стрый, Львівська область