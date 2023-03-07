Останин Яков Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Останин Семен Васильев
Мать: Останина Марина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Останина Матрона Михеева
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Останина Матрона Михеева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Мавра Яковлева
Мать ребёнка: Останина Матрона Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Матрона Михеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812