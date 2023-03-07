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Останин Яков Семенов

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Место рождения

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Останин Семен Васильев

Мать: Останина Марина Иванова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Останин Власий Яковлев

Мать ребёнка: Останина Матрона Михеева

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Останина Матрона Михеева

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Мавра Яковлева

Мать ребёнка: Останина Матрона Михеева

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Матрона Михеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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