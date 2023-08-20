Чусовитин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чусовитин Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чусовитин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чусовитина Римма Михайловна
Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чусовитин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чусовитин Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно