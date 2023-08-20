Чусовитин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чусовитин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чусовитин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чусовитин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чусовитина Красникова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чусовитина Римма Михайловна

Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чусовитин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чусовитин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна

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