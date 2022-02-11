Шайхутдинова Нугуманова Марьям Хасангатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхутдинова Нугуманова Марьям Хасангатовна

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Место рождения

Б. Константиновка, Кошкинский район, Куйбышевская область

Дата рождения

18.12.1947

Дата смерти

11.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1947

Отец: Нугуманов Хамангата

Мать: Рушанья

Б. Константиновка, Кошкинский район, Куйбышевская область
Рождение ребёнка
23.04.1974

Дочь: Латыпова Резида

Отец ребёнка: Шайхутдинов Фарит Шарафиевич

Казахстан, Чимкентская область, г. Арысь
Смерть
11.02.2022
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