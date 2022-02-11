Шайхутдинова Нугуманова Марьям Хасангатовна
Место рожденияБ. Константиновка, Кошкинский район, Куйбышевская область
Дата рождения18.12.1947
Дата смерти11.02.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1947
Отец: Нугуманов Хамангата
Мать: Рушанья
Б. Константиновка, Кошкинский район, Куйбышевская область
Рождение ребёнка
23.04.1974
Дочь: Латыпова Резида
Отец ребёнка: Шайхутдинов Фарит Шарафиевич
Казахстан, Чимкентская область, г. Арысь
Смерть
11.02.2022