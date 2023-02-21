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Извеков Гавриил Степанович

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Место рождения

Бердянск, Zaporiz'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

24.05.1900

Дата смерти

30.10.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1900

Отец: Извеков Стефан Афанасьевич

Мать: Извекова Екатерина Дмитриевна

Бердянск, Zaporiz'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
05.02.1925

Жена: Извекова Елена Анисимовна

Супруг(-а): Елена(Лёля) Анисимовна Извекова (Артамонова)
Рождение ребёнка
14.10.1925

Сын: Извеков Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Извекова Елена Анисимовна

Рождение ребёнка
04.03.1927

Дочь: Лурье Евгения Гавриловна

Мать ребёнка: Извекова Елена Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1932
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
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