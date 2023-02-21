Извеков Гавриил Степанович
Место рожденияБердянск, Zaporiz'ka oblast, Ukraine
Дата рождения24.05.1900
Дата смерти30.10.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1900
Бердянск, Zaporiz'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
05.02.1925
Супруг(-а): Елена(Лёля) Анисимовна Извекова (Артамонова)
Рождение ребёнка
14.10.1925
Сын: Извеков Виктор Гаврилович
Мать ребёнка: Извекова Елена Анисимовна
Рождение ребёнка
04.03.1927
Дочь: Лурье Евгения Гавриловна
Мать ребёнка: Извекова Елена Анисимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1932
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно