Буров (Burov) Александр
Место рожденияд. Высокое, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии
Дата рождения10.03.1911
Дата смерти08.11.1965
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911
Отец: Буров (Burov) Василий
Мать: Бурова (Burova) Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник (путейский обходчик)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова (Burova)) ?
Мать ребёнка: Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Аристакесян (Бурова (Burova)) Надежда
Мать ребёнка: Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина
Место жительства
1936
С супругой Антониной и дочерью Надеждой переехал в казармы, близ железнодорожной платформы М. Вязёмы. Работал путейским обходчиком на железной дороге. Через некоторое время предоставили небольшой доми... Показать все
Смерть
08.11.1965
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
10.11.1965
п. Голицыно, Одинцовского р-на, Московской обл.