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Буров (Burov) Александр

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Место рождения

д. Высокое, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии

Дата рождения

10.03.1911

Дата смерти

08.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911

Отец: Буров (Burov) Василий

Мать: Бурова (Burova) Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник (путейский обходчик)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова (Burova)) ?

Мать ребёнка: Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина

Бракосочетание
1933

Жена: Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Аристакесян (Бурова (Burova)) Надежда

Мать ребёнка: Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина

Место жительства
1936
С супругой Антониной и дочерью Надеждой переехал в казармы, близ железнодорожной платформы М. Вязёмы. Работал путейским обходчиком на железной дороге. Через некоторое время предоставили небольшой доми... Показать все
Смерть
08.11.1965
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
10.11.1965
п. Голицыно, Одинцовского р-на, Московской обл.

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