Архипова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1868
Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Иван Козьмин
Отец ребёнка: Архипов (кулагин)(оскочкин) Козьма Степанов
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Агриппина Козьмина
Отец ребёнка: Архипов (кулагин)(оскочкин) Козьма Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно