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Федоров Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1945

Дата смерти

08.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1969 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1945

Отец: Федоров Александр

Мать: Федорова (Чучманова) Зинаида

Рождение ребёнка
13.04.1969

Сын: Федоров Александр

Мать ребёнка: Федорова (Зайцева) Любовь

Рождение ребёнка
26.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Зайцева) Любовь

Смерть
08.07.2020
Причина смерти: Болезнь

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