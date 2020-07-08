Федоров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1945
Дата смерти08.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1945
Отец: Федоров Александр
Рождение ребёнка
13.04.1969
Сын: Федоров Александр
Мать ребёнка: Федорова (Зайцева) Любовь
Рождение ребёнка
26.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова (Зайцева) Любовь
Смерть
08.07.2020
Причина смерти: Болезнь