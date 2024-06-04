Смирнов Тихон Андреев
Место рожденияпоч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1670
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Смирнов Андрей (Андрюшка) Васильев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1691
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: не указана