Смирнов Тихон Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Тихон Андреев

Смирнов Тихон Андреев

Место рождения

поч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Смирнов Андрей (Андрюшка) Васильев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Смирнов Михаил Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Смирнов Сидор Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1725

Мы используем куки для улучшения работы сайта.