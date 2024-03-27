Вольфович Израиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольфович Израиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бомштейн (вольфович) Исай Израилевич

Мать ребёнка: Вольфович Рива Ароновна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Фира Израилевна

Мать ребёнка: Вольфович Рива Ароновна

Zakharovo, Krasnochikoyskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольфович Рива Ароновна

Смерть
Неизвестно
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