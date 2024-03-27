Вольфович Израиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бомштейн (вольфович) Исай Израилевич
Мать ребёнка: Вольфович Рива Ароновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Фира Израилевна
Мать ребёнка: Вольфович Рива Ароновна
Zakharovo, Krasnochikoyskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольфович Рива Ароновна
Смерть
Неизвестно