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Шмелев Иван Евгеньевич
Шмелев Иван Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.03.1987
Пол
Мужской
Отец
Шмелев Евгений Михайлович
1951 г.р.
Мать
Шмелева Людмила Дмитриевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1987
Отец:
Шмелев Евгений Михайлович
Мать:
Шмелева Людмила Дмитриевна
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