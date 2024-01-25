Алгазина Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Ульяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Алгазин Обросим Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Алгазин Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Алгазина Меланья Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Алгазин Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Алгазин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Алгазина Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Михайло Петрович

Смерть
Неизвестно
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