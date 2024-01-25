Алгазина Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алгазин Обросим Михайлович
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алгазин Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Алгазина Меланья Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Алгазин Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Алгазина Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно