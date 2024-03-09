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Панкратов Максим Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.02.1900

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова (Панкратова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Панкратова (Костина) Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.10.1895

Жена: Панкратова (Костина) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897

Сын: Панкратов Василий Максимович

Мать ребёнка: Панкратова (Костина) Анна Яковлевна

Смерть
27.02.1900
Похороны
28.02.1900
Рождение ребёнка
02.05.1900

Сын: Панкратов Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Панкратова (Костина) Анна Яковлевна

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