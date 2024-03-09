Панкратов Максим Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.02.1900
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова (Панкратова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Панкратова (Костина) Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.10.1895
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897
Сын: Панкратов Василий Максимович
Мать ребёнка: Панкратова (Костина) Анна Яковлевна
Смерть
27.02.1900
Похороны
28.02.1900
Рождение ребёнка
02.05.1900
Сын: Панкратов Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Панкратова (Костина) Анна Яковлевна