Chetverikova (Zemin) Galina
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.07.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1945
Отец: Zemin Lev Nikolaevich
Мать: Levin Marta Solomonovna
Россия
Рождение ребёнка
25.04.1971
Сын: Chetverikov Ilya
Отец ребёнка: Chetverikov Vyacheslav
Россия
Рождение ребёнка
02.04.1978
Дочь: Bunakova Natalia
Отец ребёнка: Chetverikov Vyacheslav
Москва, город федерального значения Москва