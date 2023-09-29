Chetverikova (Zemin) Galina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chetverikova (Zemin) Galina

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.07.1945

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1945

Отец: Zemin Lev Nikolaevich

Мать: Levin Marta Solomonovna

Россия
Рождение ребёнка
25.04.1971

Сын: Chetverikov Ilya

Отец ребёнка: Chetverikov Vyacheslav

Россия
Рождение ребёнка
02.04.1978

Дочь: Bunakova Natalia

Отец ребёнка: Chetverikov Vyacheslav

Москва, город федерального значения Москва
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