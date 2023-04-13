Шедова Надежда Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШедова Надежда Корнеева

Шедова Надежда Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шедов Игнатий Александров

Отец ребёнка: Шедов Александр Матвеев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шедов Егор Александров

Отец ребёнка: Шедов Александр Матвеев

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лукерья Александрова

Отец ребёнка: Шедов Александр Матвеев

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Шедов Александр Матвеев

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close