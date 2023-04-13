Шедова Надежда Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шедов Игнатий Александров
Отец ребёнка: Шедов Александр Матвеев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шедов Александр Матвеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лукерья Александрова
Отец ребёнка: Шедов Александр Матвеев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Шедов Александр Матвеев
Смерть
Неизвестно