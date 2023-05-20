Крючкова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1985

Отец: Тонких Александр Иванович

Мать: Тонких Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова Алиса Александровна

Отец ребёнка: Крючков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Максим Александрович

Отец ребёнка: Крючков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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