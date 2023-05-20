Крючкова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1985
Отец: Тонких Александр Иванович
Мать: Тонких Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючкова Алиса Александровна
Отец ребёнка: Крючков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Максим Александрович
Отец ребёнка: Крючков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крючков Александр