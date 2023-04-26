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Соколова (Надежичева) Вера
Соколова (Надежичева) Вера
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Надежичев Василий
Мать
Надежичева Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Надежичев Василий
Мать:
Надежичева Анна
Смерть
Неизвестно
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