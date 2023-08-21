Клинов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинов Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Клинов Пётр Васильевич

Мать: Клинова Матрёна Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Клинов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева

Рождение ребёнка
1867

Сын: Клинов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Клинов Алексей Дмитреевич

Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Анна Дмитреевна

Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинова Евпраксия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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