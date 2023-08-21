Клинов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Клинов Пётр Васильевич
Мать: Клинова Матрёна Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Клинов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева
Рождение ребёнка
1867
Сын: Клинов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Клинов Алексей Дмитреевич
Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Анна Дмитреевна
Мать ребёнка: Клинова Евпраксия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно