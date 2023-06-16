Евфросиния Ольгердовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Ольгердовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1296 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ольгерд Гедиминович (Гедиминов)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1357 и 1363

Дочь: Рязанская Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Рязанский Олег Иванович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Родилась возможно между 1357 и 1363 годами в Рязани
Смерть
Неизвестно
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