Евфросиния Ольгердовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ольгерд Гедиминович (Гедиминов)
Рождение ребёнка
Между 1357 и 1363
Дочь: Рязанская Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Рязанский Олег Иванович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Родилась возможно между 1357 и 1363 годами в Рязани
Смерть
Неизвестно