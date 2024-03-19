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Абдулшафья Абдулвалиев

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Абдулвали Абдулкаримов

Мать: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Майзеганъ (Шайзиганъ) Абдулшафиева

Мать ребёнка: Хабиба

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Бибихабира Абдулшафиева

Мать ребёнка: Хабиба

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Баймухамет Шафиков

Мать ребёнка: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сания Шафикова

Мать ребёнка: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Нурмухаммет Шафиков

Мать ребёнка: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабиба

Смерть
Неизвестно
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