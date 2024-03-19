Абдулшафья Абдулвалиев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Абдулвали Абдулкаримов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Майзеганъ (Шайзиганъ) Абдулшафиева
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Бибихабира Абдулшафиева
Мать ребёнка: Хабиба
Рождение ребёнка
1870
Сын: Баймухамет Шафиков
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сания Шафикова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Нурмухаммет Шафиков
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабиба
Смерть
Неизвестно