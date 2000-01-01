Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Васюков Михий Ефремович

Мать: Пепеляева Домника Климонтовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close