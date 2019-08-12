Кузина (Большунова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Большунова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

04.12.1930

Дата смерти

12.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930

Отец: Большунов Григорий Филиппович

Мать: Большунова Татьяна Арсентьевна

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
08.03.1956

Муж: Кузин Федор Андреевич

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.09.1957

Сын: Кузин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Кузин Федор Андреевич

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
19.02.1965

Дочь: Панютчева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Кузин Федор Андреевич

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузин Федор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
12.08.2019
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
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