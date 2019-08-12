Кузина (Большунова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1930
Дата смерти12.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930
Бракосочетание
08.03.1956
Рождение ребёнка
16.09.1957
Отец ребёнка: Кузин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
19.02.1965
Дочь: Панютчева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кузин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
02.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузин Федор Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.08.2019