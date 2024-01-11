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Колясина Вера Ивановна
Колясина Вера Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1944
Пол
Женский
Отец
Энгельс Иван Августович
1914 г.р.
Мать
Колясина (Судницына) Вера Васильевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Энгельс Иван Августович
Мать:
Колясина Вера Васильевна
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