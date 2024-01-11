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Колясина Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Энгельс Иван Августович

Мать: Колясина Вера Васильевна

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