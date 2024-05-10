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Коломиец Степан Апанасович

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Место рождения

Украина,Сумьска р.Кролевецьки с.Билогриве

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломиц Апанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробагата Ганна Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Савельевна

Шелковичное, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.11.1937

Сын: Коломиец Виталий Степанович

Мать ребёнка: Скоробагата Ганна Савельевна

Белогривое, Сумська область
Рождение ребёнка
04.09.1941

Дочь: Черносвитова (Коломиец) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Скоробагата Ганна Савельевна

Смерть
Неизвестно

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