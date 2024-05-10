Коломиец Степан Апанасович
Место рожденияУкраина,Сумьска р.Кролевецьки с.Билогриве
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Коломиц Апанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Савельевна
Шелковичное, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.11.1937
Сын: Коломиец Виталий Степанович
Мать ребёнка: Скоробагата Ганна Савельевна
Белогривое, Сумська область
Рождение ребёнка
04.09.1941
Дочь: Черносвитова (Коломиец) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Скоробагата Ганна Савельевна
Смерть
Неизвестно