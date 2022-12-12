Гуселетова Настасья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Гуселетов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Александровна
Отец ребёнка: Гуселетов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гуселетов Никита Александрович
Отец ребёнка: Гуселетов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуселетов Павел Александрович
Отец ребёнка: Гуселетов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно