Гуселетова Настасья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Настасья Федоровна

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Место рождения

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Гуселетов Александр Григорьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Александровна

Отец ребёнка: Гуселетов Александр Григорьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Гуселетов Никита Александрович

Отец ребёнка: Гуселетов Александр Григорьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуселетов Павел Александрович

Отец ребёнка: Гуселетов Александр Григорьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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