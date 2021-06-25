Петкин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петкин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1937

Дата смерти

25.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1937

Отец: Петкин Андрей

Мать: Мария

Рождение ребёнка
09.09.1963

Сын: Петкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Максимова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1966

Дочь: Петкина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Максимова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Нина Ивановна

Смерть
25.06.2021
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