Петкин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1937
Дата смерти25.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1937
Отец: Петкин Андрей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
09.09.1963
Сын: Петкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Максимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1966
Дочь: Петкина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Максимова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Нина Ивановна
Смерть
25.06.2021