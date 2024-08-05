(Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1819
Дата смерти07.06.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1819
Отец: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Мать: Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Покровская) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Покровский Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Малинина (Покровская) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Покровский Михаил Васильевич
Смерть
07.06.1881