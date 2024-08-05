(Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1819

Дата смерти

07.06.1881

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1819

Отец: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Мать: Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Покровская) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Покровский Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Малинина (Покровская) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Покровский Михаил Васильевич

Смерть
07.06.1881

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